Deal geplatzt

Gespräche zwischen Glencore und Rio Tinto beendet- Aktien fallen

05.02.26 16:33 Uhr
Schwere Differenzen bei Mega-Fusion von Glencore und Rio Tinto - Aktien unter Druck | finanzen.net

Die Fusionsgespräche zwischen den Bergbaukonzernen Rio Tinto und Glencore sind geplatzt.

Rio Tinto sei zu dem Schluss gekommen, dass keine Einigung erzielt werden könne, die einen Mehrwert für seine Aktionäre bringe, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Glencoresprach von einer Unterbewertung durch Rio Tinto bei dem Geschäft. Rio Tinto beanspruchte einen zu hohen Anteil am Unternehmen.

Wer­bung

Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass das Geschäft auf der Kippe steht. Glencore hatte im Januar die Gespräche über einen Zusammenschluss bestätigt, wobei bei einer Fusion die britische Rio Tinto das schweizerische Unternehmen kaufen würde, wie es damals geheißen hatte.

Die Glencore-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 7,4 Prozent tiefer bei 4,73 Pfund, während Rio Tinto-Titel 2,13 Prozent auf 68,56 Pfund abgeben.

/rw/AWP/he

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

