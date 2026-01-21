DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.471 +0,0%Top 10 Crypto 11,77 +0,6%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.876 +0,4%Euro 1,1693 +0,1%Öl 65,01 -0,5%Gold 4.835 +0,1%
Rio Tinto Aktie

76,44 EUR +0,44 EUR +0,58 %
STU
70,15 CHF +3,56 CHF +5,35 %
BRX
Marktkap. 117,85 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

08:16 Uhr
Rio Tinto Hold
Rio Tinto plc
76,44 EUR 0,44 EUR 0,58%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Analyst Richard Hatch attestierte dem Bergwerkskonzern eine starke Eisenerzförderung. Diese stelle einen Rekord dar und habe seine Erwartung übertroffen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf Aussagen des Managements zu einem Zusammengehen mit Glencore./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
53,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
76,56 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

