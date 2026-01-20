DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 +0,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin77.009 +0,6%Euro1,1689 ±0,0%Öl65,15 -0,3%Gold4.833 ±0,0%
MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fest - Kospi erstmals über 5.000

22.01.26 06:55 Uhr
DOW JONES--Zeichen der Entspannung im Grönland-Streit sorgen am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten für teils kräftige Kursgewinne. US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, es sei ein Rahmenabkommen zu einer zukünftigen Vereinbarung über Grönland und die Arktis erzielt worden. Seine Drohung weiterer Zölle gegen europäische Länder zog Trump zurück. Besonders deutlich fällt das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 2,0 Prozent nach oben geht. Der Kospi in Seoul legt um 1,2 Prozent zu und klettert im Verlauf erstmals über die Marke von 5.000 Punkten. Kaum bewegt zeigen sich dagegen die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong.

Die Grönland-Entwicklungen verdrängen in Tokio die jüngsten Zweifel, wie die japanische Regierung höhere fiskalische Ausgaben finanzieren will. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die am Freitag anstehende geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan (BoJ) gewartet. Da allgemein damit gerechnet werde, dass die BoJ die Zinsen unverändert lasse, liege der Fokus auf der Pressekonferenz von Notenbankpräsident Kazuo Ueda, meinen Analysten. Im Dezember 2025 hatte die BoJ ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent angehoben - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten. Leicht stützend wirkt, dass die japanischen Exporte im Dezember den vierten Monat in Folge gestiegen sind, auch wenn der Anstieg unter den Erwartungen geblieben war.

Der Kospi in Seoul hat am Berichtstag bei 5.020 Punkten erneut ein Rekordhoch markiert. Erneut sind es die Technologie- und Auto-Werte, die den Index antreiben. Hier spekulierten Marktteilnehmer auf eine weiter steigende Nachfrage im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI), heißt es. Schwächere Wachstumsdaten für das vierte Quartal 2025 werden in den Hintergrund gedrängt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Analysten mit einem Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet hatten. Der Anstieg im Jahresvergleich um 1,5 Prozent entsprach den Erwartungen.

Für die Aktien der Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix geht es in Seoul um 3,9 bzw. 2,8 Prozent nach oben. Hier stützen zusätzlich Berichte, wonach die beiden Konzerne planten, die Produktion einiger Speicherchips zu reduzieren, um die Preise und Gewinnmargen zu steigern.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 den Handel mit einem Plus von 0,8 Prozent. Die Papiere von South32 stiegen nach soliden Produktionsdaten um 5,3 Prozent. Die Aktien von Rio Tinto verbesserten sich um weitere 0,8 Prozent. Der Rohstoffkonzern hatte am Vortag mit einem sehr starken Jahresabschluss 2025 überzeugt. BHP verloren dagegen 0,8 Prozent. Die steigenden Kosten des kanadischen Kali-Projekts hatten im Wochenverlauf ein operativ starkes Quartal für BHP getrübt.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.848,70 +0,7% +1,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.842,38 +2,0% +5,3% 07:00

Kospi (Seoul) 4.969,44 +1,2% +17,9% 07:30

Shanghai-Comp. 4.114,89 -0,0% +3,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.545,28 -0,1% +3,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:23 % YTD

EUR/USD 1,1688 0,0 1,1686 1,1722 -0,2%

EUR/JPY 185,49 0,3 184,99 185,24 +0,7%

EUR/GBP 0,8705 0,1 0,8700 0,8718 -0,0%

GBP/USD 1,3427 -0,0 1,3431 1,3446 -0,2%

USD/JPY 158,70 0,2 158,31 158,03 +0,9%

USD/KRW 1.469,95 0,2 1.466,33 1.469,08 +2,6%

USD/CNY 6,9975 -0,0 6,9990 6,9988 -0,4%

USD/CNH 6,9589 -0,0 6,9591 6,9601 -0,3%

USD/HKD 7,7958 -0,0 7,7971 7,7968 +0,2%

AUD/USD 0,6804 0,7 0,6758 0,6753 +0,9%

NZD/USD 0,5858 0,3 0,5842 0,5851 +1,2%

BTC/USD 89.920,50 0,2 89.744,50 89.548,90 +1,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,43 60,62 -0,3% -0,19 +4,6%

Brent/ICE 65,29 65,24 +0,1% +0,05 +5,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.802,58 4.831,30 -0,6% -28,72 +10,3%

Silber 93,52 93,1075 +0,4% +0,42 +32,7%

Platin 2.099,51 2.127,32 -1,3% -27,81 +20,1%

Kupfer 5,81 5,77 +0,7% +0,04 +1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 00:56 ET (05:56 GMT)

