ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

22.01.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,80 EUR 1,25 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Cashflow des Autobauers sei deutlich besser als im vorangegangenen Jahr ausgefallen und liege auch klar über der Unternehmensplanung, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien offenbar die Freisetzung von Betriebskapital sowie niedrigere Investitionen./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

