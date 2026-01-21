JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach am Mittwoch von einer angenehmen Überraschung bei den Kennzahlen für den freien Barmittelfluss, die der Autobauer bereits vor den Jahreszahlen veröffentlichte./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT

