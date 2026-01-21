Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,63 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach am Mittwoch von einer angenehmen Überraschung bei den Kennzahlen für den freien Barmittelfluss, die der Autobauer bereits vor den Jahreszahlen veröffentlichte./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
98,90 €
|Abst. Kursziel*:
11,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
104,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,01%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:36
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:36
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research