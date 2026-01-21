DAX 24.874 +1,3%ESt50 5.961 +1,3%MSCI World 4.505 +0,8%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.447 +1,0%Bitcoin 75.744 -1,0%Euro 1,1746 +0,5%Öl 64,26 -1,6%Gold 4.877 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Carl Zeiss Meditec 531370
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Wall Street steigt -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Befesa bricht aus und wird zum Leader-Stock - Kreislaufwirtschaft als Renditehebel! Befesa bricht aus und wird zum Leader-Stock - Kreislaufwirtschaft als Renditehebel!
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 3,20 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 3,20 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
104,75 EUR +2,75 EUR +2,70 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,63 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,75 EUR 2,75 EUR 2,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach am Mittwoch von einer angenehmen Überraschung bei den Kennzahlen für den freien Barmittelfluss, die der Autobauer bereits vor den Jahreszahlen veröffentlichte./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
98,90 €		 Abst. Kursziel*:
11,22%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
104,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,01%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

11:36 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
10:31 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
09:21 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
08:01 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

dpa-afx Erleichterung Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Blick: Kursgewinne nach Entschärfung im Grönland-Streit Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Blick: Kursgewinne nach Entschärfung im Grönland-Streit
Dow Jones VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag in Grün
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen
RTE.ie Volkswagen posts stronger cash flow despite Porsche woes
Financial Times VW reports stronger cash flow after cutting spending
Zacks Volkswagen Falls to Third Place in China's Competitive Auto Market
Korea Times Volkswagen denies role in Canadian submarine bid
Zacks Volkswagen-Qualcomm Deal Strengthens SDV and Autonomous Push
Business Times Volkswagen drops to third in China sales as fast-growing Geely Auto pips it
New York Times Volkswagen Suffers More Than Rivals From Auto Industry Woes
Cnet Audi, Porsche, VW Issue Major Recall Over Rearview Camera Glitch: How to Know if Your Car Is Affected
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen