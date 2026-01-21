Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,33 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow des Autobauers liege über dem Konsens, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In China sei die Geschäftsentwicklung rückläufig gewesen, entspreche aber derjenigen der Konkurrenz./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
98,90 €
|Abst. Kursziel*:
36,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
103,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,07%
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
