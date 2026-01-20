DAX 24.649 -0,2%ESt50 5.898 +0,1%MSCI World 4.469 +0,7%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.247 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1707 -0,2%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.848 +1,8%
TotalEnergies Aktie

57,63 EUR +0,47 EUR +0,82 %
STU
67,49 USD +0,31 USD +0,46 %
BTT
Marktkap. 121,56 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

UBS AG

TotalEnergies Buy

15:41 Uhr
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
57,63 EUR 0,47 EUR 0,82%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Eckdaten zum vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Diese seien etwas besser als angenommen ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit seiner leicht gesenkten Schätzung für den Nettoertrag im Schlussquartal liege er noch immer über der Konsensprognose. Die Nettoverschuldung des Öl- und Gaskonzerns sei rückläufig./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 61,00 €
61,00 €
Rating jetzt: Buy
Buy		 Kurs*:
57,33 €		 Abst. Kursziel*:
6,40%
Rating vorher: Buy
Buy		 Kurs aktuell:
57,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,85%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

