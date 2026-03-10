Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

10:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten lägen 15 Prozent der Gesamtproduktion still, schrieb Lydia Rainforth am Dienstagabend. Damit seien rund zehn Prozent der Barmittel aus dem operativen Geschäft in der Erschließung und Förderung betroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:24 / GMT

