DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.762 -1,3%MSCI World 4.427 -0,2%Top 10 Crypto 9,0640 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.044 -0,3%Euro 1,1593 -0,1%Öl 92,46 +1,2%Gold 5.188 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, TSMC im Fokus
Top News
Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen
Wie viel eine Tron-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Tron-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
69,33 EUR +0,79 EUR +1,15 %
STU
80,08 USD -0,06 USD -0,07 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 146,05 Mrd. EUR

KGV 10,74
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

10:56 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
69,33 EUR 0,79 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten lägen 15 Prozent der Gesamtproduktion still, schrieb Lydia Rainforth am Dienstagabend. Damit seien rund zehn Prozent der Barmittel aus dem operativen Geschäft in der Erschließung und Förderung betroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,26 €		 Abst. Kursziel*:
12,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
69,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,51%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

09.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Langfristige Investition EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ölmarkt im Ausnahmezustand: Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones TotalEnergies-Aktie stabil: Allianz GI beteiligt sich an Batteriespeichern
wikifolio Bestseller wikifolios im Februar
dpa-afx Allianz steigt in Batteriespeicher von TotalEnergies ein
dpa-afx Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Totalenergies auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro
finanzen.net Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
EN, TOTAL Brazil: Start-up of Lapa South-West
EN, TOTAL Tilenga Project: TotalEnergies Publishes Independent Assessment of the Land Acquisition Program in Uganda
Benzinga TotalEnergies Invests $581 Million To Develop 800 MW Of Battery Storage Projects In Germany
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, TotalEnergies, Boston Scientific and Good Times Restaurants
reNEWS TotalEnergies sells 50% of German battery pipeline
EN, TOTAL Electricity: TotalEnergies partners with AllianzGI to develop 800 MW of battery storage projects in Germany
Benzinga What Does the Market Think About TotalEnergies SE?
Benzinga TotalEnergies Locks In Massive 20-Year Alaska LNG Deal To Fuel Asia
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen