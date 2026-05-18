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UBS AG

EON SE Neutral

13:06 Uhr
EON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand des Versorgers mit einem Kursziel von 19,50 Euro auf "Neutral" belassen. Wenig überraschend, seien die Themen der jüngste Zukauf von Ovo sowie regulatorische Rahmenbedingungen und Investitionen in Deutschland gewesen, schrieb Wanda Serwinowska am Montagnachmittag. In den Papieren dürften bereits teilweise eine mögliche Erlaubnis für höhere Erträge in der nächsten Regulierungsphase und weitere Investitionen eingepreist sein, begründete sie das neutrale Votum./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Neutral

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
18,43 €		 Abst. Kursziel*:
5,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
18,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,63%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

13:06 E.ON Neutral UBS AG
15.05.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 E.ON Halten DZ BANK
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