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Marktkap. 2,54 Mrd. EUR

KGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
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Bernstein Research

Jungheinrich Outperform

08:01 Uhr
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
25,02 EUR 0,58 EUR 2,37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain passte am Montagabend sein Bewertungsmodell für den Staplerhersteller an die neue Segmentierung der Geschäfte an. Diese sollte für mehr Transparenz sorgen. Das Kursziel steige aufgrund des nach vorne verlagerten Bewertungszeitraums./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,78 €		 Abst. Kursziel*:
93,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
91,85%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
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