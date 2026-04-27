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Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

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WKN 621993

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ISIN DE0006219934

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Symbol JGHAF

Warburg Research

Jungheinrich Buy

10:56 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe im ersten Quartal negativ überrascht, schrieb Stefan Augustin am Dienstag im Resümee des Berichts./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,44 €		 Abst. Kursziel*:
84,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
85,19%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

10:56 Jungheinrich Buy Warburg Research
27.04.26 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
24.04.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
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10.04.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
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