Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,47 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe im ersten Quartal negativ überrascht, schrieb Stefan Augustin am Dienstag im Resümee des Berichts./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,44 €
|Abst. Kursziel*:
84,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
85,19%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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