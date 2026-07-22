Merck Aktie
Marktkap. 58,37 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 3 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von ebenfalls 3 Prozent./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
137,50 €
|Abst. Kursziel*:
-9,09%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
139,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,20%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
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|Deutsche Bank AG
|20.07.26
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|UBS AG
|26.06.26
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|UBS AG
|26.06.26
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