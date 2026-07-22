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Symbol MKGAF

Deutsche Bank AG

Merck Hold

14:41 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
139,20 EUR 2,10 EUR 1,53%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 3 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von ebenfalls 3 Prozent./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
137,50 €		 Abst. Kursziel*:
-9,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
139,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,20%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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