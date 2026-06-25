Merck Aktie
Marktkap. 60,91 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kauf von Bio-Techne bringe zusätzliches Wachstum für den Life-Science-Bereich der Darmstädter und das Timing erscheine günstig, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstagabend. Kurzfristig dürfte das Konzernergebnis aber etwas unter der Finanzierung des Deals leiden./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Equal Weight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
147,15 €
|Abst. Kursziel*:
-8,26%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
145,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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