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Barclays Capital

Merck Equal Weight

08:21 Uhr
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kauf von Bio-Techne bringe zusätzliches Wachstum für den Life-Science-Bereich der Darmstädter und das Timing erscheine günstig, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstagabend. Kurzfristig dürfte das Konzernergebnis aber etwas unter der Finanzierung des Deals leiden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
147,15 €		 Abst. Kursziel*:
-8,26%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
145,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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