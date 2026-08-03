Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,84 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
AI Analyse
Salzgitter Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Salzgitter nach detaillierten Halbjahreszahlen von 62 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das finale Zahlenwerk habe nach der Vorabveröffentlichung nur begrenzten neuen Informationsgehalt geliefert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein wesentlicher neuer Aspekt sei indes die Konkretisierung der finanziellen Auswirkungen der HKM-Übernahme gewesen. Der zusätzliche Netto-Cashbedarf von lediglich rund 100 Millionen Euro über drei Jahre erscheine überschaubar und reduziere die mit der Transaktion verbundenen finanziellen Risiken./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Halten
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
51,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
51,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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