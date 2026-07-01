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DZ BANK

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14:26 Uhr
Salzgitter Halten
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Salzgitter
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Halbjahreszahlen von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erhöhten Jahresziele stärkten den Anlagehintergrund mit Blick auf eine nachhaltige Ergebnisverbesserung des Stahlkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Halten

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
57,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
56,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:26 Salzgitter Halten DZ BANK
09:06 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
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