Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,99 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Halbjahreszahlen von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erhöhten Jahresziele stärkten den Anlagehintergrund mit Blick auf eine nachhaltige Ergebnisverbesserung des Stahlkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Halten
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
57,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
56,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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