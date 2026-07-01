Ryanair Aktie
Marktkap. 26,96 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern, bis hin zur Möglichkeit von Insolvenzen bei kleineren, bilanzschwachen Anbietern./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,56 €
|Abst. Kursziel*:
17,37%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,82%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|10:16
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research