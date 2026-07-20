Santander Aktie
Marktkap. 172,5 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Benjamin Toms in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Vorsteuergewinn der spanischen Großbank auf Konzernebene liege um zwei Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Ein schwächeres Abschneiden in Spanien, Portugal und Brasilien stünden bessere Resultate in den USA und Chile gegenüber./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Outperform
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,75 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
11,93 €
|Abst. Kursziel*:
6,91%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
12,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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