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ASML NV Aktie

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ASML NV Aktien-Sparplan
1.551,00 EUR +41,60 EUR +2,76 %
STU
1.451,82 CHF +32,77 CHF +2,31 %
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Marktkap. 577,74 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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Symbol ASMLF

AI Analyse

Bernstein Research

ASML NV Outperform

12:01 Uhr
ASML NV Outperform
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.551,00 EUR 41,60 EUR 2,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. David Dai beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Halbleiterausrüstungen (WFE). Für diese erhöhte er seine Wachstumserwartung binnen zwei Jahren auf 75 Prozent. Unter den Europäern in dieser Branche rage ASML als "Top Pick" heraus, schrieb er./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.500,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.536,80 €		 Abst. Kursziel*:
62,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.551,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,19%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.083,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:01 ASML NV Outperform Bernstein Research
31.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
16.07.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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