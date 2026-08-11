Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,84 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
AI Analyse
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die finalen Resultate des Stahlkonzerns hätten im Vergleich zu den vorläufigen Eckdaten keine größeren Überraschungen geboten, schrieb Andrew Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
51,00 €
|Abst. Kursziel*:
9,80%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
51,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,70%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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