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AI Analyse

UBS AG

Salzgitter Neutral

12:26 Uhr
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die finalen Resultate des Stahlkonzerns hätten im Vergleich zu den vorläufigen Eckdaten keine größeren Überraschungen geboten, schrieb Andrew Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
51,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
51,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,70%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

12:26 Salzgitter Neutral UBS AG
10:21 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
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