E.ON Aktie
Marktkap. 49,31 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Neutral
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
19,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
18,85 €
|Abst. Kursziel*:
3,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
18,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,41%
|
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|12:26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10:31
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10:31
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|12:26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|09:11
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets