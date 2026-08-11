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Symbol DOUDF

AI Analyse

UBS AG

Douglas Neutral

12:26 Uhr
Douglas Neutral
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
7,93 EUR -0,17 EUR -2,10%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien schlechter als prognostiziert ausgefallen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick der Parfümeriekette auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 habe sich nicht geändert./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Neutral

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,04 €		 Abst. Kursziel*:
5,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

12:26 Douglas Neutral UBS AG
11:16 Douglas Hold Deutsche Bank AG
10:16 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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