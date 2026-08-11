UBS AG

Douglas Neutral

12:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien schlechter als prognostiziert ausgefallen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick der Parfümeriekette auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 habe sich nicht geändert./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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