Douglas Aktie
Marktkap. 880,92 Mio. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
AI Analyse
Douglas Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien schlechter als prognostiziert ausgefallen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick der Parfümeriekette auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 habe sich nicht geändert./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Neutral
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,04 €
|Abst. Kursziel*:
5,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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