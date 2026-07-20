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AI Analyse

Deutsche Bank AG

TUI Buy

17:36 Uhr
TUI Buy
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach dem Bericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Reisekonzerns seien hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückgeblieben, schrieb Andre Juillard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf starken geopolitischen Gegenwind. Die Jahresziele seien zugleich bestätigt worden. Seine Einschätzung der Aktie sieht Juillard gestützt durch eine sehr robuste Reisenachfrage, den fortgesetzten Ausbau der Flotte und des Hotelportfolios sowie einen erheblichen Bewertungsabschlag./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Buy

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,72 €		 Abst. Kursziel*:
35,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,55%
Analyst Name:
Andre Juillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:36 TUI Buy Deutsche Bank AG
12:06 TUI Neutral UBS AG
10:41 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:21 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
BBC Tui sees summer sales fall 10% due to cautious UK customers
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