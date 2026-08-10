DAX 26.449 +0,5%ESt50 6.564 +0,5%MSCI World 5.011 +0,1%Top 10 Crypto 8,2745 -0,4%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.291 +0,6%Euro 1,1527 +0,0%Öl 87,39 -1,8%Gold 4.374 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Nebius A1JGSL Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen letztlich uneins -- thyssenkrupp verfehlt Erwartungen -- Gold, SMA Solar, RWE, Virgin Galactic, Cerebras, D-Wave, BYD im Fokus
Top News
Adyen-Aktie klettert zweistellig: Umsatzprognose leicht erhöht Adyen-Aktie klettert zweistellig: Umsatzprognose leicht erhöht
Lage in Nahost weiter unklar: DAX bleibt mit Gewinnen auf Rekordkurs Lage in Nahost weiter unklar: DAX bleibt mit Gewinnen auf Rekordkurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CEWE Stiftung Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
94,90 EUR -1,60 EUR -1,66 %
STU
finanzen.net zero
CEWE Stiftung jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 657,45 Mio. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 540390

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005403901

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEWCF

AI Analyse

Baader Bank

CEWE StiftungCo Buy

09:51 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
94,90 EUR -1,60 EUR -1,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Fotospezialist habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz habe seine Schätzung übertroffen, das operative Ergebnis decke sich mit seiner Annahme. Negative einmalige Effekte seien ausgeprägter gewesen als erwartet und hätten das Ergebnis (Ebit) belastet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:04 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
94,20 €		 Abst. Kursziel*:
33,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
94,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,77%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

10:01 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
09:51 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
24.07.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
24.07.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
20.07.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

dpa-afx Übernahmekosten belasten CEWE-Aktie dennoch in Rot: Wachstum auch im zweiten Quartal CEWE-Aktie dennoch in Rot: Wachstum auch im zweiten Quartal
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus
EQS Group EQS-News: CEWE auch im Q2 mit Geschäftszuwachs: Jahresplanung 2026 bestätigt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Experten sehen bei CEWE Stiftung-Aktie Potenzial
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX
TraderFox Stocks in Action: SAP, Volkswagen, Atoss Software, CeWe Stiftung und Deutsche Börse.
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 24.07.26
EQS Group EQS-News: CEWE continues to see business growth also in Q2: 2026 outlook confirmed
EQS Group EQS-DD: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege, buy
EQS Group EQS-News: CEWE acquires Kodak Alaris's global instant photo business and strengthens its strong brand portfolio with KODAK MOMENTS
EQS Group EQS-Adhoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE Agrees to Acquire Kodak Alaris' Global Instant Photo Business and Strengthens Its Strong Brand Portfolio with KODAK MOMENTS
EQS Group EQS-News: CEWE Completes Sale of Its Commercial Online-Print Division and Strengthens Its Focus on Profitable Growth in Photofinishing
EQS Group EQS-PVR: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: CEWE: Annual General Meeting approves 17th consecutive dividend increase
EQS Group EQS-News: Starting the year as planned: CEWE confirms its 2026 annual targets based on Q1 results
RSS Feed
CEWE Stiftung & Co. KGaA zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.