Brenntag Aktie
Marktkap. 9,02 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
AI Analyse
Brenntag SE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 55 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal hätten klar über den Erwartungen sowie leicht über den vorläufigen Eckdaten gelegen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Halten
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
60,12 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
60,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|14:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:11
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:11
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:11
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.