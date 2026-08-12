DAX 26.451 +0,5%ESt50 6.566 +0,5%MSCI World 5.011 +0,1%Top 10 Crypto 8,2725 -0,4%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.291 +0,6%Euro 1,1527 +0,0%Öl 87,70 -1,4%Gold 4.374 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Nebius A1JGSL Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen letztlich uneins -- thyssenkrupp verfehlt Erwartungen -- Gold, SMA Solar, RWE, Virgin Galactic, Cerebras, D-Wave, BYD im Fokus
Top News
Adyen-Aktie klettert zweistellig: Umsatzprognose leicht erhöht Adyen-Aktie klettert zweistellig: Umsatzprognose leicht erhöht
Lage in Nahost weiter unklar: DAX bleibt mit Gewinnen auf Rekordkurs Lage in Nahost weiter unklar: DAX bleibt mit Gewinnen auf Rekordkurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
104,80 EUR +9,90 EUR +10,43 %
STU
finanzen.net zero
TKMS thyssenkrupp Marine Systems jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,51 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TKMS00

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TKMS001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TKMSF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

10:26 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
104,80 EUR 9,90 EUR 10,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres von 110 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten sich in allen Sparten des Marineschiffbauers verbessert, schrieb Sriram Krishnan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dieser Grundlage habe das Unternehmen die Zielvorgaben für den Umsatz und die operative Marge (Ebit) in diesem Geschäftsjahr deutlich erhöht./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
99,20 €		 Abst. Kursziel*:
12,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
104,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,87%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

08:11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
12.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

dpa-afx Erwartungen geschlagen TKMS-Aktie mit Rückenwind: Umsatz wächst kräftig - Jahresziele erhöht TKMS-Aktie mit Rückenwind: Umsatz wächst kräftig - Jahresziele erhöht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start Verluste
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Donnerstagvormittag stark gefragt
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Buy'
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Nachmittag auf Höhenflug
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag im Plus
TraderFox Stocks in Action: ThyssenKrupp Nucera, JENOPTIK, Vestas, TUI und TKMS.
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittag steigen
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
RSS Feed
TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.