Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

12:41 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von TKMS nach der Abspaltung aus dem Thyssenkrupp-Konzern bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Die Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag mit Blick auf den erfolgreichen Börsenstart. Am Montag wurden für die Papiere der Marinewerft auf Xetra bis zu 107 Euro gezahlt. TKMS befindet sich laut Rabier in einer perfekten Schnittmenge der Anlagethemen Rüstung, Deutschland und lange Geschäftszyklen. Der Turnaround sei in einem günstigen Umfeld klar erkennbar. Allerdings werde der eigentliche Underperformer TKMS an der Börse bereits wie ein Siegertyp gehandelt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
86,05 €		 Abst. Kursziel*:
-14,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
86,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,96%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

finanzen.net IPO-Erfolg Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
dpa-afx ROUNDUP/U-Boot-Projekt: Kanada ist Deutschlands Wunschpartner
dpa-afx U-Boot-Projekt: Kanada ist Deutschlands Wunschpartner
finanzen.net TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert
finanzen.net Nach kräftigem Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Plus
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Zuschlägen
TraderFox TKMS: Aktie gewinnt bei Börsendebüt innerhalb einer Stunde bis zu 60 %!
