TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

79,86 EUR +1,69 EUR +2,16 %
STU
WKN TKMS00

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000TKMS001

Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold

09:31 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
79,86 EUR 1,69 EUR 2,16%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien der von Thyssenkrupp abgespaltenen TKMS beim Kursziel von 75 Euro mit "Hold" aufgenommen. TKMS sei der "deutsche Marinechampion", schrieb Sriram Krishnan in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Mit der aktuellen Bewertung seien allerdings alle positiven Aspekte bereits eingepreist./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
80,09 €		 Abst. Kursziel*:
-6,36%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
79,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,09%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

09:31 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
