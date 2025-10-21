TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien der von Thyssenkrupp abgespaltenen TKMS beim Kursziel von 75 Euro mit "Hold" aufgenommen. TKMS sei der "deutsche Marinechampion", schrieb Sriram Krishnan in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Mit der aktuellen Bewertung seien allerdings alle positiven Aspekte bereits eingepreist./ag/ajx
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
80,09 €
|Abst. Kursziel*:
-6,36%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
79,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,09%
|
Analyst Name:
Sriram Krishnan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
