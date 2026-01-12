DAX 25.409 +0,0%ESt50 6.022 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,88 +0,9%Gold 4.584 -0,3%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

96,55 EUR +3,65 EUR +3,93 %
STU
Marktkap. 5,24 Mrd. EUR

WKN TKMS00

ISIN DE000TKMS001

Symbol TKMSF

Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
96,55 EUR 3,65 EUR 3,93%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 82 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber und da die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
95,70 €		 Abst. Kursziel*:
3,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
96,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,54%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

12:46 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

finanzen.net Sicherheitslage Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick: Geopolitische Spannungen stützen Rüstungswerte Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick: Geopolitische Spannungen stützen Rüstungswerte
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Dienstagmittag freundlich
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen
dpa-afx Aktien von TKMS, DEUTZ, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX
TraderFox TKMS: Strategischer Durchbruch in Indien - ein 8 Mrd. Euro-Auftrag bahnt sich an!
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems bricht am Nachmittag nach oben aus
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
