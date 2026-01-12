DAX 25.461 +0,2%ESt50 6.031 +0,2%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.780 +0,8%Euro 1,1668 +0,0%Öl 64,91 +1,0%Gold 4.614 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch
Lufthansa-Aktie verliert: Flugstopp in den Iran bis Ende Januar verlängert Lufthansa-Aktie verliert: Flugstopp in den Iran bis Ende Januar verlängert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
59,55 EUR -0,95 EUR -1,57 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,13 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

RBC Capital Markets

GEA Sector Perform

14:41 Uhr
GEA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
GEA
59,55 EUR -0,95 EUR -1,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
58,35 €		 Abst. Kursziel*:
-4,03%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
59,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,96%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

14:41 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13:46 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 GEA Buy UBS AG
04.12.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 GEA Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net Analyse im Fokus RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Sector Perform RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Sector Perform
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. verleiht GEA-Aktie Underweight in jüngster Analyse
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag
finanzen.net GEA Aktie News: GEA verzeichnet am Dienstagmittag Verluste
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Vormittag verlustreich
finanzen.net GEA Aktie News: GEA reagiert am Montagnachmittag positiv
finanzen.net DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Kaum Veränderungen: DAX pendelt zum Handelsstart um seinen Schlusskurs vom Freitag
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: GEA accelerates third-quarter order intake and revenue growth, increases profitability
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Supervisory Board extends CEO Stefan Klebert's contract and decides to reorganize the Executive Board and streamline the organizational structure
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
GEA zu myNews hinzufügen