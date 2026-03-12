DAX 23.365 -1,0%ESt50 5.694 -1,0%MSCI World 4.346 -0,4%Top 10 Crypto 9,4760 +3,4%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.448 +2,0%Euro 1,1437 -0,7%Öl 102,5 +0,7%Gold 5.064 -0,6%
BMW Aktie

80,20 EUR -1,10 EUR -1,35 %
STU
Marktkap. 48,8 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

BMW AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 115 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der scheidende Konzernchef Oliver Zipse könnte den Hauptdarsteller der 80er-Jahre-Fernsehserie "Das A-Team" mit der Aussage "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert" zitieren, kommentierte Stephen Reitman in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde für den Autobauer wegen der Zoll-Belastungen, der nur langsamen Erholung in China sowie der Einführung der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" ein Übergangsjahr. Mit Blick auf die Unternehmensziele habe er seine Jahresprognosen gesenkt, so Reitman. Doch schon 2026 sollte BMW beginnen, von der "Neuen Klasse" zu profitieren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
81,82 €		 Abst. Kursziel*:
32,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
80,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,66%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:01 BMW Underweight Barclays Capital
08:01 BMW Outperform Bernstein Research
12.03.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Gegenwind BMW-Aktie im Plus: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie im Plus: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
dpa-afx ROUNDUP 3: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie legt doch noch zu
finanzen.net BMW Aktie News: BMW gibt am Nachmittag ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro
TraderFox BMW: Der Münchner Rendite-Motor deklassiert die heimische Konkurrenz in der tiefsten Branchenkrise!
finanzen.net BMW Aktie News: BMW fällt am Mittag
finanzen.net BMW-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
dpa-afx ROUNDUP 2: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie gibt nach
finanzen.net BMW-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform
Business Times BMW expects 2026 earnings to decline as tariffs bite
RTE.ie BMW expects 2026 earnings decline as tariffs bite
Business Times BMW launches recall over potential fire hazard
Financial Times BMW to use humanoid robots on production line
Korea Times Hyundai, Kia, BMW to recall nearly 180,000 vehicles over software defects
FOX Business BMW recalls nearly 90,000 vehicles over engine starter fire risk
Irish Times Man who fraudulently used property developer’s bank details to buy BMW SUV jailed
Korea Times BMW 7 Series tops imported large sedan sales again
