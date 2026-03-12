Bernstein Research

BMW Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 115 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der scheidende Konzernchef Oliver Zipse könnte den Hauptdarsteller der 80er-Jahre-Fernsehserie "Das A-Team" mit der Aussage "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert" zitieren, kommentierte Stephen Reitman in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde für den Autobauer wegen der Zoll-Belastungen, der nur langsamen Erholung in China sowie der Einführung der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" ein Übergangsjahr. Mit Blick auf die Unternehmensziele habe er seine Jahresprognosen gesenkt, so Reitman. Doch schon 2026 sollte BMW beginnen, von der "Neuen Klasse" zu profitieren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:10 / UTC

