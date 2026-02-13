DAX 23.590 -0,2%ESt50 5.749 -0,8%MSCI World 4.362 -1,5%Top 10 Crypto 9,1620 -1,7%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 61.270 +0,7%Euro 1,1516 -0,3%Öl 101,2 +8,1%Gold 5.087 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 TUI TUAG50 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Eurokurs fällt weiter zum US-Dollar - Was den Kurs belastet Eurokurs fällt weiter zum US-Dollar - Was den Kurs belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

grenke Aktie

Kaufen
Verkaufen
grenke Aktien-Sparplan
13,12 EUR -0,84 EUR -6,02 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 617,61 Mio. EUR

KGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A161N3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161N30

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GKSGF

DZ BANK

grenke Kaufen

20:36 Uhr
grenke Kaufen
Aktie in diesem Artikel
grenke AG
13,12 EUR -0,84 EUR -6,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grenke nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasingspezialist habe wie erwartet gute Zahlen zum Schlussviertel 2025 veröffentlicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für 2026 hält er zugleich für "vorsichtig"./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Kaufen

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
12,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
13,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu grenke AG

20:36 grenke Kaufen DZ BANK
10:31 grenke Buy Warburg Research
12.02.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 grenke Buy Warburg Research
09.02.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu grenke AG

dpa-afx Trotz Kundeninsolvenzen grenke-Aktie dreht deutlich ins Minus: Mehr Dividende nach Gewinnplus grenke-Aktie dreht deutlich ins Minus: Mehr Dividende nach Gewinnplus
dpa-afx ROUNDUP 2: Grenke verdient trotz vieler Insolvenzen mehr - Aktie unter Druck
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag in Rot
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf
StockXperts Grenke: Ehrgeizige Ziele
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell
dpa-afx ROUNDUP: Grenke verdient trotz vieler Insolvenzen mehr - Trendwende geschafft
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, buy
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, buy
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, buy
EQS Group EQS-News: grenke achieves 2025 earnings target and proposes a higher dividend
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: grenke meets annual guidance with EUR 3.3 billion in leasing new business
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Norbert Freisleben, buy
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
grenke AG zu myNews hinzufügen