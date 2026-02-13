DZ BANK

grenke Kaufen

20:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grenke nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasingspezialist habe wie erwartet gute Zahlen zum Schlussviertel 2025 veröffentlicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für 2026 hält er zugleich für "vorsichtig"./ck/rob/mis

