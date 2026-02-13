grenke Aktie
Marktkap. 617,61 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grenke nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasingspezialist habe wie erwartet gute Zahlen zum Schlussviertel 2025 veröffentlicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für 2026 hält er zugleich für "vorsichtig"./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: grenke Kaufen
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
12,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
13,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
