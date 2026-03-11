DAX 23.630 +0,0%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2290 -1,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1555 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Merck Aktie

111,00 EUR +0,10 EUR +0,09 %
STU
Marktkap. 48,26 Mrd. EUR

KGV 20,44
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Barclays Capital

Merck Equal Weight

10:46 Uhr
Merck Equal Weight
Merck KGaA
111,00 EUR 0,10 EUR 0,09%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
110,45 €		 Abst. Kursziel*:
17,70%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
111,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,12%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,50 €

Analysen zu Merck KGaA

10:46 Merck Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.03.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
09.03.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Merck Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Merck KGaA

finanzen.net Aktie bewertet Equal Weight für Merck-Aktie nach Barclays Capital-Analyse Equal Weight für Merck-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
finanzen.net Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit Einbußen
finanzen.net Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt zum Start ab
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach
finanzen.net Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an Merck-Aktie
finanzen.net Deutsche Bank AG: Hold für Merck-Aktie
finanzen.net DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr bedeutet
Zacks Merck (MRK) Rises Higher Than Market: Key Facts
Zacks Merck (MRK) Up 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Zacks Are Investors Undervaluing Merck KGaA (MKKGY) Right Now?
Zacks Merck KGaA (MKKGY) Lags Q4 Earnings Estimates
Benzinga AI-Powered Tempus Inks New Multi-Year Merck Deal
Zacks Merck (MRK) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Zacks Is It Worth Investing in Merck (MRK) Based on Wall Street's Bullish Views?
Benzinga A Look Into Merck &amp; Co Inc&#39;s Price Over Earnings
