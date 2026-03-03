Merck Aktie
Marktkap. 52,76 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
123,05 €
|Abst. Kursziel*:
21,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
121,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
