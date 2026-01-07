DAX 25.122 +0,9%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.487 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.774 -0,5%Euro 1,1679 +0,0%Öl 60,27 -0,2%Gold 4.436 -0,5%
Merck Aktie

127,05 EUR +0,35 EUR +0,28 %
STU
Marktkap. 54,96 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Barclays Capital

Merck Equal Weight

07.01.26
Merck Equal Weight
Merck KGaA
127,05 EUR 0,35 EUR 0,28%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Pharma- und Spezialchemiekonzern sehe er erste Anzeichen einer Besserung, da für 2026 eine Erholung der Absatzmärkte in den Segmenten Life Science und Electronics zu erwarten sei, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt aber vorsichtig, was die Margenentwicklung im Jahr 2026 betrifft. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
125,90 €		 Abst. Kursziel*:
3,26%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
127,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,32%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

07.01.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

