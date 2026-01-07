Merck Aktie
Marktkap. 54,96 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Pharma- und Spezialchemiekonzern sehe er erste Anzeichen einer Besserung, da für 2026 eine Erholung der Absatzmärkte in den Segmenten Life Science und Electronics zu erwarten sei, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt aber vorsichtig, was die Margenentwicklung im Jahr 2026 betrifft. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Equal Weight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
125,90 €
|Abst. Kursziel*:
3,26%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
127,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,32%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
