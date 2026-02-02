Merck Aktie
Marktkap. 54,59 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro je Aktie belassen. Der US-Dollar belastete kurzfristig und der Wachstumspfad 2026 sei flach, schrieb Peter Spengler am Dienstag in einem Ausblick auf die Geschäftszahlen. Alle Segmente von Merck würden mit zu hohen Abschlägen gegenu?ber den am besten vergleichbaren Konkurrenten Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie europäischen Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet./rob/ajx
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
124,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
123,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
