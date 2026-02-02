DAX 24.757 -0,2%ESt50 5.982 -0,4%MSCI World 4.534 -0,1%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.340 -1,1%Bitcoin 65.438 -2,0%Euro 1,1798 +0,1%Öl 66,68 +0,6%Gold 4.917 +5,5%
Merck Aktie

WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

DZ BANK

Merck Kaufen

15:16 Uhr
Merck Kaufen
Merck KGaA
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro je Aktie belassen. Der US-Dollar belastete kurzfristig und der Wachstumspfad 2026 sei flach, schrieb Peter Spengler am Dienstag in einem Ausblick auf die Geschäftszahlen. Alle Segmente von Merck würden mit zu hohen Abschlägen gegenu?ber den am besten vergleichbaren Konkurrenten Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie europäischen Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Kaufen

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
124,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
123,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

15:16 Merck Kaufen DZ BANK
09:16 Merck Hold Deutsche Bank AG
08:26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

