Merck-Aktie unbewegt: Benjamin Hein wird ab Mai CEO von Electronics
Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat Benjamin Hein mit Wirkung vom 1. Mai 2026 in die Geschäftsleitung berufen.
Werte in diesem Artikel
Er wird die Leitung des Unternehmensbereichs Electronics übernehmen und tritt damit die Nachfolge von Kai Beckmann als CEO Electronics an, der ab Mai den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen wird, wie der Darmstädter DAX-Konzern mitteilte. Hein kehre damit nach mehreren internationalen Stationen bei Merck zu Electronics an den Standort Darmstadt zurück.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Merck News
Bildquellen: Merck KGaA