Geschäftsleitung

Merck-Aktie unbewegt: Benjamin Hein wird ab Mai CEO von Electronics

29.01.26 12:34 Uhr
Merck-Aktie stabil: Neuer CEO für Electronics

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat Benjamin Hein mit Wirkung vom 1. Mai 2026 in die Geschäftsleitung berufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
126,70 EUR 0,75 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Er wird die Leitung des Unternehmensbereichs Electronics übernehmen und tritt damit die Nachfolge von Kai Beckmann als CEO Electronics an, der ab Mai den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen wird, wie der Darmstädter DAX-Konzern mitteilte. Hein kehre damit nach mehreren internationalen Stationen bei Merck zu Electronics an den Standort Darmstadt zurück.

Die Merck-Aktie notiert via XETRA zeitweise unverändert bei 127,05 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
19.01.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.01.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
18.12.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.12.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

