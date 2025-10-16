DAX 23.911 -1,5%ESt50 5.616 -0,6%MSCI World 4.282 -0,2%Top 10 Crypto 14,43 -3,3%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.698 -1,8%Euro 1,1674 -0,1%Öl 61,03 +0,0%Gold 4.293 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN! Pivotal-Point Nachverfolgung MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN!
American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Merck Aktien-Sparplan
109,75 EUR -1,20 EUR -1,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,63 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 659990

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006599905

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MKGAF

Bernstein Research

Merck Market-Perform

13:51 Uhr
Merck Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
109,75 EUR -1,20 EUR -1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das neue Management des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe sein Vertrauen in mittelfristig profitables Wachstum bekräftigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei es allerdings in Bezug auf die Sparten Life Science und Pharma vorsichtiger als am Markt bislang erwartet./rob/ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Zusammenfassung: Merck Market-Perform

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
111,80 €		 Abst. Kursziel*:
23,43%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
109,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,74%
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

14:06 Merck Buy Deutsche Bank AG
13:51 Merck Market-Perform Bernstein Research
13:21 Merck Buy UBS AG
09:51 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

finanzen.net Analyse im Blick Merck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy Merck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
finanzen.net Market-Perform für Merck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
finanzen.net Merck-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung
finanzen.net Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Einbußen
Dow Jones Merck-Aktie fällt jedoch: Tochter schließt Vereinbarung mit US-Regierung über IVF-Therapien
finanzen.net Merck-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Merck-Aktie mit Overweight ein
finanzen.net Merck Aktie News: Merck büßt am Freitagvormittag ein
finanzen.net Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen
dpa-afx Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Zacks Is Trending Stock Merck & Co., Inc. (MRK) a Buy Now?
EQS Group EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Merck (MRK) Declines More Than Market: Some Information for Investors
MotleyFool Can $10,000 in Merck Stock Turn Into $50,000 by 2030?
EQS Group EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Will Merck (MRK) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
Zacks Here's Why Merck (MRK) is a Strong Momentum Stock
Benzinga Behind the Scenes of Merck &amp; Co&#39;s Latest Options Trends
RSS Feed
Merck KGaA zu myNews hinzufügen