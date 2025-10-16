Merck Aktie
Marktkap. 50,63 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das neue Management des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe sein Vertrauen in mittelfristig profitables Wachstum bekräftigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei es allerdings in Bezug auf die Sparten Life Science und Pharma vorsichtiger als am Markt bislang erwartet./rob/ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Market-Perform
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
138,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
111,80 €
|Abst. Kursziel*:
23,43%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
109,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,74%
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
