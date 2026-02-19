Walmart Aktie
Marktkap. 858,29 Mrd. EURKGV 43,64 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Steven Shemesh am Donnerstagabend. Am Ausblick habe sich nichts geändert./ag/mis
Walmart Outperform
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 140,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 124,87
|Abst. Kursziel*:
12,12%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 123,71
|Abst. Kursziel aktuell:
13,17%
|
Analyst Name:
Steven Shemesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 126,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
