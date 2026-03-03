flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 25,23 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Olivia Pulvermacher in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,74 €
|Abst. Kursziel*:
35,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,04%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|09:36
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|26.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research