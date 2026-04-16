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Bernstein Research

Infineon Outperform

14:46 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
48,48 EUR 2,65 EUR 5,77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. David Dai befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich der Halbleitersektor bis Anfang der 2030er-Jahre entwickeln wird, wenn Künstliche Intelligenz (KI) vollständig integriert und kommerzialisiert ist. Er geht davon aus, dass Leistungshalbleiter und -komponenten für den Betrieb von KI-GPUs und Rechenzentren unerlässlich sein werden. In Infineon sieht er einen künftigen großen Gewinner in diesem Segment./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
47,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
48,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,26%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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