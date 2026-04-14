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Marktkap. 55,9 Mrd. EUR

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Symbol IFNNF

Deutsche Bank AG

Infineon Buy

10:26 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
45,37 EUR 0,91 EUR 2,05%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,24 €		 Abst. Kursziel*:
14,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,63%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Infineon Neutral UBS AG
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26.03.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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