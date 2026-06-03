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Danone Aktie

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Marktkap. 41,19 Mrd. EUR

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Barclays Capital

Danone Overweight

09:01 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
66,56 EUR 1,00 EUR 1,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Für Beiersdorf strich er derweil seine Empfehlung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,68 €		 Abst. Kursziel*:
23,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,69%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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