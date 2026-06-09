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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

Deutsche Bank AG

easyJet Hold

09:11 Uhr
easyJet Hold
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,53 EUR 0,06 EUR 1,13%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 340 auf 540 Pence angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Interesse von Castlelake an Easyjet sollte man durchaus ernst nehmen, für eine erfolgreiche Übernahme müssten aber wohl weitere Partner einbezogen werden, um die EU-Vorschriften zu Eigentümerverhältnissen und Kontrolle zu erfüllen, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Mittwoch vorliegenden Hochstufung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Hold

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,40 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,80 £		 Abst. Kursziel*:
12,45%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,76 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

09:11 easyJet Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
02.06.26 easyJet Buy UBS AG
01.06.26 easyJet Overweight Barclays Capital
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