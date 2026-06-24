easyJet Aktie
Marktkap. 4,61 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einer erneut abgelehnten Castlelake-Offerte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 405 Pence belassen. Der Investor hoffe, durch den Zugriff auf zusätzliche Geschäftsdaten nochmals eine Nachbesserung vorlegen zu können, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber keine Sicherheit, dass dies so kommt./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Outperform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,05 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
6,74 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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