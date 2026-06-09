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RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

08:56 Uhr
PUMA SE Sector Perform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Für eine optimistischere Einschätzung sei es noch zu früh, da sich der Sportartikelhersteller 2026 in einem Übergangsjahr befinde, schrieb Piral Dadhania in seinem Branchenkommentar zu Luxus vom Dienstag. Er empfahl derweil Adidas und ging bei Nike an die Seitenlinie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
27,00 €		 Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
26,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,34%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:56 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07.05.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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