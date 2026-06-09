PUMA Aktie
Marktkap. 3,96 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Für eine optimistischere Einschätzung sei es noch zu früh, da sich der Sportartikelhersteller 2026 in einem Übergangsjahr befinde, schrieb Piral Dadhania in seinem Branchenkommentar zu Luxus vom Dienstag. Er empfahl derweil Adidas und ging bei Nike an die Seitenlinie./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
27,00 €
|Abst. Kursziel*:
-7,41%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
26,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,34%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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