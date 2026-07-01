PUMA Aktie
Marktkap. 3,91 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 24,20 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften wohl die schwächsten in diesem Jahr werden, schrieb Robert Krankowski in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seit Jahresbeginn habe sich die Stimmung für den Sportwarenhersteller zwar moderat verbessert, doch dessen Geschäftsentwicklung könne die Konsensschätzungen immer noch verfehlen, weshalb seine Prognosen darunter lägen. Es sei zu früh, auf Fortschritte bei der angestrebten Trendwende zu setzen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Neutral
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
25,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,94 €
|Abst. Kursziel*:
-5,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
27,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets