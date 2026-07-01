PUMA Aktie
Marktkap. 3,91 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von vier Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
26,94 €
|Abst. Kursziel*:
-7,20%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
27,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,51%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|24.06.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets