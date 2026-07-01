DAX 25.170 +0,5%ESt50 6.297 +0,2%MSCI World 4.820 +0,1%Top 10 Crypto 7,9510 +3,1%Nas 26.040 -0,7%Bitcoin 53.322 +1,1%Euro 1,1414 +0,3%Öl 70,50 -1,0%Gold 4.067 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
adidas-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy adidas-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
27,03 EUR +0,22 EUR +0,82 %
STU
finanzen.net zero
PUMA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,91 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

10:51 Uhr
PUMA SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
27,03 EUR 0,22 EUR 0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von vier Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
26,94 €		 Abst. Kursziel*:
-7,20%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
27,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,51%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

10:51 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 PUMA Halten DZ BANK
24.06.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
24.06.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

dpa-afx Wiederaufnahme der Bewertung PUMA-Aktie im Fokus: Analystenwechsel bei JPMorgan deckt Umsetzungsrisiken auf PUMA-Aktie im Fokus: Analystenwechsel bei JPMorgan deckt Umsetzungsrisiken auf
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Kauf
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Adidas und Puma ins Plus gedreht trotz Nike-Ausblick
dpa-afx Gemischte Signale: Nike-Ausblick belastet Aktien von adidas - Goldman hebt Kursziel an
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Nike-Ausblick lastet auf Adidas und Puma
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Nike-Ausblick lastet etwas auf Adidas und Puma
finanzen.net Wie Experten die PUMA SE-Aktie im Juni einstuften
StockXperts Adidas raus, Puma weiter - was macht die Aktie?
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, buy
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Puma Biotechnology Stock Rises 19% in 3 Months: Here's Why
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Correction of a release from 24/04/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA names Dennis Schroeder as Managing Director Europe
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen