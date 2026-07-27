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AstraZeneca Aktie

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149,65 EUR +0,15 EUR +0,10 %
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Marktkap. 229,74 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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DZ BANK

AstraZeneca Kaufen

14:16 Uhr
AstraZeneca Kaufen
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
149,65 EUR 0,15 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Quartalszahlen von 16400 auf 15600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die operative Entwicklung des Pharmakonzerns sei planmäßig verlaufen, schrieb Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue faire Wert reflektiere die Anpassung seines Bewertungsmodells und seine reduzierten Prognosen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Kaufen

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
150,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,09 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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