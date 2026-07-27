Vodafone Group Aktie
Marktkap. 30,85 Mrd. EURDiv. Rendite 3,52%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" mit einem Kursziel von 95 Pence belassen. Das erste Geschäftsquartal habe einige ermutigende Signale gesendet, schrieb Polo Tang in einer Analyse vom Montag. Die operativen Trends seien aber weiterhin durchwachsen und dürften sich im Deutschland-Geschäft in den kommenden Quartalen abschwächen. Der Fokus richte sich auf den neuen Großaktionär Xavier Niel, nach dessen Einstieg sich die Aktien um 17 Prozent verteuert hätten./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Sell
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
0,95 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
1,21 £
|Abst. Kursziel*:
-21,52%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
1,23 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,92%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|13:31
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:16
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)