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Vodafone Group Aktie

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1,43 EUR +0,05 EUR +3,76 %
STU
1,23 GBP +0,03 GBP +2,58 %
LSE
finanzen.net zero
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Smartphone

Marktkap. 30,85 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,52%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN A1XA83

ISIN wurde kopiert
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ISIN GB00BH4HKS39

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Symbol VODPF

UBS AG

Vodafone Group Sell

13:16 Uhr
Vodafone Group Sell
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,43 EUR 0,05 EUR 3,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" mit einem Kursziel von 95 Pence belassen. Das erste Geschäftsquartal habe einige ermutigende Signale gesendet, schrieb Polo Tang in einer Analyse vom Montag. Die operativen Trends seien aber weiterhin durchwachsen und dürften sich im Deutschland-Geschäft in den kommenden Quartalen abschwächen. Der Fokus richte sich auf den neuen Großaktionär Xavier Niel, nach dessen Einstieg sich die Aktien um 17 Prozent verteuert hätten./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Sell

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
0,95 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
1,21 £		 Abst. Kursziel*:
-21,52%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
1,23 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,92%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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