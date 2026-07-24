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Vodafone Group Aktie

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1,39 EUR +0,05 EUR +3,66 %
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Smartphone

Marktkap. 30,88 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,55%
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Symbol VODPF

Deutsche Bank AG

Vodafone Group Buy

10:21 Uhr
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,39 EUR 0,05 EUR 3,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. In allen Märkten außer der Türkei habe der britische Telekommunikationskonzern beim Wachstum des Dienstleistungsumsatzes aus eigener Kraft positiv überrascht, schrieb Robert Grindle am Montag. Zudem sei die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen zu so einem frühen Zeitpunkt im Geschäftsjahr ermutigend./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:19 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Buy

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,18 £		 Abst. Kursziel*:
26,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1,19 £		 Abst. Kursziel aktuell:
26,21%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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